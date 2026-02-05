Реклама

14:31, 5 февраля 2026Забота о себе

Врач посоветовала отказаться от одного вида продуктов во время лечения рака

Эпидемиолог Боначчио: Продукты с высокой степенью переработки опасны при раке
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Buonnaventura / Shutterstock / Fotodom  

Людям, проходящим лечение от рака, стоит отказаться от продуктов с высокой степенью переработки, рассказала итальянский эпидемиолог и профилактолог Мариалаура Боначчио. Результаты ее исследования опубликовало издание Mirror.

В ходе исследования выяснилось, что вероятность смерти во время лечения рака почти на 60 процентов выше у людей, употребляющих в пищу продукты с высокой степенью переработки: мороженое, мясные полуфабрикаты, чипсы, хлеб массового производства, некоторые сухие завтраки, печенье, многие готовые блюда и газированные напитки.

По словам Боначчио, вещества, используемые при промышленной обработке этого вида продуктов опасны, так как могут влиять на метаболические процессы, нарушать микрофлору кишечника и вызывать воспаление. «В результате, даже если на бумаге пищевые продукты с высокой степенью обработки имеют одинаковую калорийность и питательный состав по сравнению с минимально обработанными или "натуральными" продуктами, они все равно могут оказывать вредное воздействие на организм», — объяснила врач.

Людям, больным раком, она посоветовала сократить потребление переработанных продуктов и перейти к домашнему приготовлению свежих блюд с минимальной обработкой. «Рабочий способ сделать это — проверять этикетки: продукты, содержащие более пяти ингредиентов или даже только одну пищевую добавку, скорее всего, подвергнуты излишней обработке», — заключила она.

Ранее онколог Ильдус Мухаметов перечислил симптомы рака желудка. По его словам, на это заболевание могут указывать трудности с глотанием.

