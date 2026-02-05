Задержанный за похищение рассказал о расправе над таксистом

Задержанный за похищение человека в Пензе заявил, что таксиста убил подельник

Задержанный за похищение человека в Пензе заявил, что с таксистом расправился его подельник, который был ликвидирован во время перестрелки с полицией. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По словам фигуранта, он с подельником выехали из Сызрани в Москву и заплатили за это водителю 40 тысяч рублей. Однако, когда машина свернула с трассы в город, второй мужчина три раза выстрелил через водительское кресло в таксиста. Водитель вышел из машины и упал, его пассажиры перетащили на заднее сиденье, бросили машину на стоянке и скрылись.

Ранее сообщалось, что на счету мужчин могут быть две жертвы за неделю — таксист и житель Пензы, которого те предварительно похитили. При задержании они попытались оказать вооруженное сопротивление, полицейские открыли огонь. В результате один из предполагаемых преступников был ликвидирован.