Политолог заявил о желании Зеленского продлить конфликт

Политолог Качановский: Зеленский надеется продлить войну еще на год

Слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что он надеется завершить конфликт в следующем году, говорит о том, что он стремится продлить военные действия еще на год, заявил в социальной сети Х политолог из Университета Оттавы Иван Качановский.

Он прокомментировал интервью главы Украины французскому телеканалу.

«Зеленский надеется продлить войну еще на год», — написал Качановский.

Ранее Зеленский в интервью France 2 выразил надежду, что украинский конфликт закончится не позже начала 2027 года.