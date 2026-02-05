Реклама

Политолог заявил о желании Зеленского продлить конфликт

Политолог Качановский: Зеленский надеется продлить войну еще на год
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Petros Karadjias / Pool / Reuters

Слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что он надеется завершить конфликт в следующем году, говорит о том, что он стремится продлить военные действия еще на год, заявил в социальной сети Х политолог из Университета Оттавы Иван Качановский.

Он прокомментировал интервью главы Украины французскому телеканалу.

«Зеленский надеется продлить войну еще на год», — написал Качановский.

Ранее Зеленский в интервью France 2 выразил надежду, что украинский конфликт закончится не позже начала 2027 года.

