Силовые структуры
21:01, 5 февраля 2026

Заступившемуся за девушку россиянину откусили большой палец

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

На железнодорожной станции Щелково мужчине во время драки из-за девушки откусили палец. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Потасовка произошла вечером 21 января. 30-летний житель Щелково увидел, как незнакомец агрессивно ведет себя с девушкой, и вмешался в конфликт. Между мужчинами завязалась драка, во время которой агрессор откусил заступнику девушки большой палец на левой руке и порвал сухожилие мизинца правой кисти, а затем скрылся с места преступления.

Пострадавший обратился в больницу, медики сообщили о нем в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Он оказался жителем Московской области 2000 года рождения. На допросе он дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток, отбиваясь от педофила, откусил ему часть языка. Нападавшего приговорили к 19 годам лишения свободы.

