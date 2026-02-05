Реклама

Из жизни
18:21, 5 февраля 2026Из жизни

Женщина выдала себя за пластического хирурга и изуродовала лицо пациентки

В США женщина выдала себя за пластического хирурга и изуродовала лицо пациентки
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: sergey kolesnikov / Shutterstock / Fotodom

В штате Массачусетс, США, женщине, притворявшейся лицензированным пластическим хирургом, предъявили ряд обвинений. Об этом сообщает People.

В январе 2020 года 34-летняя Динжруй Ванг выдала себя за профессионального врача и заманила к себе ни о чем не подозревающую клиентку. Девушка записалась к ней на блефаропластику. По словам пациентки, после операции на первом веке она уже поняла, что доверилась не тому человеку, и попыталась уйти. Однако Ванг толкнула ее обратно на операционный стол и продолжила работу.

Жертва вспоминает, что во время процедуры испытывала сильную боль. Оказалось, что мошенница ввела в ее веки анестетик и филлеры, не одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (USFDA). Из-за этого на веках девушки остались шрамы — Ванг изуродовала ее.

Пациентка обратилась за помощью к полицейским, и те выяснили, что у Ванг не было медицинской лицензии штата Массачусетс. Все ее действия были незаконными.

Ранее сообщалось, что в Шотландии хирург Сэм Элджамел избежал тюрьмы за причинение вреда пациентам и продолжил получать деньги за проведенные неудачно операции. С 1994 по 2014 год он покалечил более 200 пациентов.

    Обсудить
