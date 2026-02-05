Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:04, 5 февраля 2026Экономика

Жителей Подмосковья научили общаться с лосями

Зоолог Ефременко призвал жителей Подмосковья не пугать и не кормить лосей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Жителям не стоит подкармливать и пугать лосей, которые все чаще выходят из лесов в Подмосковье. Об этом заявил зоолог, энтомолог Владимир Ефременко в беседе с 360.ru.

По его словам, животные выходят к домам на фоне аномальных морозов, так как не могут найти еду в привычной среде обитания. Эти животные чаще всего питаются ветками и корой деревьев, которые оказались скрыты под замерзшим снегом.

Ефременко подчеркнул, что лоси — безобидные животные, которые не станут нападать на людей без причины. Важно не провоцировать их — не пытаться погладить, не подходить слишком близко и не кричать. Кроме того, нельзя кормить их хлебом, солью и другими продуктами, которых нет в дикой природе. Подкармливание также приведет к тому, что лоси продолжат возвращаться к людям, что увеличит риск несчастных случаев. К примеру, животное может испугаться и ударить человека.

При встрече с лосем эксперт рекомендовал не звонить в МЧС, чтобы животное увезли в лес. По его словам, лоси способны вернуться домой без посторонней помощи.

Ранее биолог Павел Глазков заявил, что лоси в Московской области выходят на дороги и в населeнные пункты зимой в поисках соли, которая нужна им для поддержания мышечного тонуса и выносливости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Этот аспект очень важный». Названо ключевое требование России к «большому договору» по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В европейской стране началось строительство АЭС с участием России

    При пожаре в ТЦ в Москве пострадал человек

    Начались испытания двигателя для самолета «Байкал»

    Полежайкина вырезали из новых «Папиных дочек» на фоне скандала

    Мужчина расправился с бывшей возлюбленной при помощи GPS-трекера в мягкой игрушке

    Раскрыта тактика ВСУ по запуску беспилотников по регионам России

    Мужчина домогался спящей 17-летней попутчицы на борту самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok