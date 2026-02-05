Жителей Подмосковья научили общаться с лосями

Зоолог Ефременко призвал жителей Подмосковья не пугать и не кормить лосей

Жителям не стоит подкармливать и пугать лосей, которые все чаще выходят из лесов в Подмосковье. Об этом заявил зоолог, энтомолог Владимир Ефременко в беседе с 360.ru.

По его словам, животные выходят к домам на фоне аномальных морозов, так как не могут найти еду в привычной среде обитания. Эти животные чаще всего питаются ветками и корой деревьев, которые оказались скрыты под замерзшим снегом.

Ефременко подчеркнул, что лоси — безобидные животные, которые не станут нападать на людей без причины. Важно не провоцировать их — не пытаться погладить, не подходить слишком близко и не кричать. Кроме того, нельзя кормить их хлебом, солью и другими продуктами, которых нет в дикой природе. Подкармливание также приведет к тому, что лоси продолжат возвращаться к людям, что увеличит риск несчастных случаев. К примеру, животное может испугаться и ударить человека.

При встрече с лосем эксперт рекомендовал не звонить в МЧС, чтобы животное увезли в лес. По его словам, лоси способны вернуться домой без посторонней помощи.

Ранее биолог Павел Глазков заявил, что лоси в Московской области выходят на дороги и в населeнные пункты зимой в поисках соли, которая нужна им для поддержания мышечного тонуса и выносливости.