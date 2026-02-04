Реклама

15:30, 4 февраля 2026Экономика

Исход лосей из леса в Подмосковье объяснили любовью к соли

Биолог Глазков: Лоси выходят на дороги для поедания противогололедной соли
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

Лоси в Московской области зимой выходят на дороги и в населeнные пункты в поисках соли, которая нужна им для поддержания мышечного тонуса и выносливости. Об этом агентству «Москва» сообщил биолог Павел Глазков.

Лосей привлекает соль, которой присыпают дороги в борьбе со льдом. «У лосей есть физиологическая потребность в натрии, который содержится в поваренной соли. Они слизывают еe с дорог и у входных групп зданий», — рассказал Гладков, добавив, что без соли лось становятся вялыми.

В противогололeдных реагентах содержится поваренная соль, но такое вещество может быть опасно для животных. Ветеринары периодически поднимают эту проблему, добавил Глазков.

Также лоси появляются в населенных пунктах из-за особенностей городской среды — просто потому, что дороги пересекают их места обитания. Животные могут заходить в населeнные пункты в Московской области, которая активно расширяется. Чаще всего животные заходят в населeнные пункты по ночам.

Россиянам, обнаружившим лосей, биолог рекомендовал сразу сообщить о животном в местную администрацию. Это неагрессивное от природы животное все же может быть опасным, если человек нарушит его личное пространство.

Ранее лосиху заметили на автобусной остановке в Подмосковье. Животное хотело заглянуть в автобус. Позже выяснилось, что это лосиха по имени Лукерья. Сотрудники нацпарка «Лосиный остров» вернули животное в лес.

