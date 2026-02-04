Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:20, 4 февраля 2026Экономика

Лось дождался автобуса в Москву

Лося заметили на автобусной остановке в Балашихе
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Лося заметили на автобусной остановке в Подмосковье. Фотографией животного, заглядывающего в транспортное средство, поделился Telegram-канал «Москвач».

Лося увидели в Балашихе. На кадрах в предрассветных сумерках он заглядывает в открытую дверь подмосковного автобуса у кабины водителя.

Это не единственный лось, которого заметили в Подмосковье за последнее время. Так, ранее сообщалось о животном, которое подошло прямо к подъезду дома в микрорайоне Изумрудный в Балашихе. Предполагается, что лоси начали выходить из леса из-за холодов.

В связи с массовым появлением лосей на дорогах и в жилой застройке в столичном регионе ГАИ призвало водителей быть предельно внимательными у леса и при виде сохатых снижать скорость до минимума, поскольку эти животные непредсказуемы.

В декабре лося заметили щиплющим траву у станции Московского центрального кольца (МЦК) «Белокаменная». Животное увидели на участке между пешеходной дорогой и проезжей частью на территории парка «Лосиный остров» на северо-востоке Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили смену тона российской делегации на переговорах

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    В России участнику СВО отказали в выплате за ранение

    Лось дождался автобуса в Москву

    Матвиенко встревожили действия российских подростков

    На пляже нашли потерпевший крушение 136 лет назад корабль

    Оценены шансы Серхио Рамоса выиграть дебютный бой в боксе

    Отдыхавшая в Африке российская юмористка не закрыла дверь в номер отеля и поплатилась

    59-летняя Холли Берри снялась в прозрачном платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok