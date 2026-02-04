Лось дождался автобуса в Москву

Лося заметили на автобусной остановке в Балашихе

Лося заметили на автобусной остановке в Подмосковье. Фотографией животного, заглядывающего в транспортное средство, поделился Telegram-канал «Москвач».

Лося увидели в Балашихе. На кадрах в предрассветных сумерках он заглядывает в открытую дверь подмосковного автобуса у кабины водителя.

Это не единственный лось, которого заметили в Подмосковье за последнее время. Так, ранее сообщалось о животном, которое подошло прямо к подъезду дома в микрорайоне Изумрудный в Балашихе. Предполагается, что лоси начали выходить из леса из-за холодов.

В связи с массовым появлением лосей на дорогах и в жилой застройке в столичном регионе ГАИ призвало водителей быть предельно внимательными у леса и при виде сохатых снижать скорость до минимума, поскольку эти животные непредсказуемы.

В декабре лося заметили щиплющим траву у станции Московского центрального кольца (МЦК) «Белокаменная». Животное увидели на участке между пешеходной дорогой и проезжей частью на территории парка «Лосиный остров» на северо-востоке Москвы.