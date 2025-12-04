Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:34, 4 декабря 2025Экономика

Лось пощипал траву у московского метро и попал на видео

У станции «Белокаменная» в столице увидели лося
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

В Москве у станции Московского центрального кольца (МЦК) «Белокаменная» заметили крупного лося, щиплющего траву. Видео с животным опубликовал Telegram-канал «Москвач».

Животное увидели на участке между пешеходной дорогой и проезжей частью на территории парка «Лосиный остров» на северо-востоке Москвы, где находится станция МЦД.

Ранее в подмосковном городе Дмитрове поймали лося по кличке Леха, живущего на территории бывшего экскаваторного завода. Горожане часто подкармливали лося. Животное решили перевезти в парк «Лосиный остров».

Также москвичи встречали лосей в районе Новогиреево — один из них плавал в Кошачьем пруду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет сюрприз». Захарова рассказала о жестком ответе на изъятие российских активов в Европе

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Экипажи ВКС России потренировались на Backfire

    Twitch оштрафовали в России

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Россиянка добилась дополнительных выплат за не вернувшегося с СВО сына

    Нейробиолог предупредил об опасности светодиодных ламп

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok