Жителям московского региона пообещали весенние половодья

Росгидромет: Половодья ожидаются в Московской и Тульской областях

Повышение уровня воды в реках выше нормы весной ожидается в Московской, Тульской и Орловской областях. Об этом сообщили специалисты Росгидромета.

Также половодья, возможны в Рязанской, Калужской, Смоленской и Владимирской областях. В Подмосковье ожидается повышение уровня воды в реках Москва, Ока и Клязьма.

Анализ показывает, что весеннее половодье 2026 года будет сложнее, чем в прошлом году, в частности, в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, спрогнозировали специалисты.

При половодьях в процессе вскрытия рек вероятны образования заторов льда, которые могут привести к разливу рек, выходу воды на пойму, затоплению пониженных участков населенных пунктов, не защищенных гидротехническими сооружениями.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал, что в Центральной России ожидать экстремального весеннего половодья и подтопления значительных участков суши нужно будет с середины марта.