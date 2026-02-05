Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:13, 5 февраля 2026Экономика

Жителям московского региона пообещали весенние половодья

Росгидромет: Половодья ожидаются в Московской и Тульской областях
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

Повышение уровня воды в реках выше нормы весной ожидается в Московской, Тульской и Орловской областях. Об этом сообщили специалисты Росгидромета.

Также половодья, возможны в Рязанской, Калужской, Смоленской и Владимирской областях. В Подмосковье ожидается повышение уровня воды в реках Москва, Ока и Клязьма.

Анализ показывает, что весеннее половодье 2026 года будет сложнее, чем в прошлом году, в частности, в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, спрогнозировали специалисты.

При половодьях в процессе вскрытия рек вероятны образования заторов льда, которые могут привести к разливу рек, выходу воды на пойму, затоплению пониженных участков населенных пунктов, не защищенных гидротехническими сооружениями.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал, что в Центральной России ожидать экстремального весеннего половодья и подтопления значительных участков суши нужно будет с середины марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Этот аспект очень важный». Названо ключевое требование России к «большому договору» по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В европейской стране началось строительство АЭС с участием России

    При пожаре в ТЦ в Москве пострадал человек

    Начались испытания двигателя для самолета «Байкал»

    Полежайкина вырезали из новых «Папиных дочек» на фоне скандала

    Мужчина расправился с бывшей возлюбленной при помощи GPS-трекера в мягкой игрушке

    Раскрыта тактика ВСУ по запуску беспилотников по регионам России

    Мужчина домогался спящей 17-летней попутчицы на борту самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok