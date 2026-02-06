Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:31, 6 февраля 2026Наука и техника

Академик пошутил о первом FPV-дроне

Академик Зеленый пошутил о первом FPV-дроне
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: РИА Новости

Первый FPV-дроном был советский луноход, пошутил научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас у нас шутят, что советский луноход можно назвать первым FPV-дроном, потому что он управлялся операторами из Симферополя», — сказал ученый в ходе международного научно-технологического форума «Робототехника, интеллект машин и механизмов».

Зеленый добавил, что в последнее время интерес к Луне вырос благодаря наличию на естественном спутнике Земли полезных ресурсов.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

Ранее командир отряда космонавтов, Герой России, исполняющий обязанности руководителя Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко заявил, что новые российские космонавты, к отбору которых недавно приступила госкорпорация «Роскосмос», будут работать на перспективной Российской орбитальной станции (РОС) и Луне.

В декабре глава НАСА Джаред Айзекман объявил о намерении США построить базу на Луне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп предложил окончательно похоронить ядерный договор России и США. Что в Вашингтоне предлагают взамен?

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Академик пошутил о первом FPV-дроне

    ФБР заметило таинственную фигуру рядом с камерой Эпштейна в ночь его смерти

    Марго Робби прозвали гладильной доской из-за откровенного образа на фотосессии

    Губернатор сообщил о масштабных повреждениях в Белгороде из-за ночного обстрела ВСУ

    Женщин стали накачивать жиром покойников после похудения на «Оземпике»

    Девушку в день рождения обвинили в издевательствах над ребенком по неожиданной причине

    На Олимпиаде в Италии появился российский флаг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok