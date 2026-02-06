Академик пошутил о первом FPV-дроне

Академик Зеленый пошутил о первом FPV-дроне

Первый FPV-дроном был советский луноход, пошутил научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас у нас шутят, что советский луноход можно назвать первым FPV-дроном, потому что он управлялся операторами из Симферополя», — сказал ученый в ходе международного научно-технологического форума «Робототехника, интеллект машин и механизмов».

Зеленый добавил, что в последнее время интерес к Луне вырос благодаря наличию на естественном спутнике Земли полезных ресурсов.

Ранее командир отряда космонавтов, Герой России, исполняющий обязанности руководителя Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко заявил, что новые российские космонавты, к отбору которых недавно приступила госкорпорация «Роскосмос», будут работать на перспективной Российской орбитальной станции (РОС) и Луне.

В декабре глава НАСА Джаред Айзекман объявил о намерении США построить базу на Луне.