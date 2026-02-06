Реклама

Алаудинов раскрыл подробности радиоперехвата изолированной группы ВСУ

Алаудинов: Изолированные в морозы в Сумской области группы ВСУ едят снег
Некоторые группы подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались полностью изолированы от поставок еды и боеприпасов в Сумской области. Об этом РИА Новости рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«В одном из радиоперехватов, которые мы делали, противник жаловался на то, что у него давно уже нет воды, что они уже снег едят, и его они даже не могут растопить, потому что нельзя разжигать костер, да и для оружия у них тоже ничего нет», — сообщил он.

По словам Алаудинова, на некоторых участках ВСУ не только не могут завезти провизию и боеприпасы, но также вывезти раненых, а также тела уничтоженных бойцов.

Ранее сообщалось, что шесть бойцов ВСУ не выжили под Купянском в Харьковской области. Их не стало из-за голода и мороза, они не дождались помощи командования.

