Банк России снизил курс рубля на выходные по отношению к доллару и евро

Курс рубля на выходные 7 и 8 февраля по отношению к доллару и евро снизился. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Официальный курс российской валюты к доллару снизился почти на 50 копеек. Американская валюта подорожала с 76,55 до 77,05 рубля.

Также вырос в цене и евро. Его стоимость изменилась с 90,29 до 91,04 рубля.

Курс китайского юаня также претерпел изменения. Согласно курсу Центробанка (ЦБ), его цена выросла с 10,99 до 11,1 рубля.

По данным российского регулятора, в январе юрлица в стране сократили спрос на валюту с 3,7 триллиона рублей до 2,5 триллиона. В ЦБ отмечают, что рост показателя в конце прошлого года был сезонным, и теперь его уровень оказался близким к ноябрьским 2,2 триллиона рублей и сравнялся со средними значениями, зафиксированными в 2025-м. В то же время продажи экспортеров на фоне снижения цен на нефть выросли с 4,7 миллиарда долларов до 5,1 миллиарда в сравнении с последним месяцем 2025-го.