Наука и техника
20:33, 6 февраля 2026

Белоруссия вооружилась модернизированной «Осой» и комплексом «Аэро»

МО РБ: В 2025 году на вооружение поставили 16 изделий производства Белоруссии
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Министерство обороны Республики Беларусь»

Белорусская армия приняла на вооружение 16 образцов вооружения местного производства. Об этом сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, слова которого приводит Министерство обороны Республики Беларусь (МО РБ) в Telegram.

«В 2025 году 16 изделий отечественного производства было принято на вооружение Вооруженных сил (ВС). Из основных новинок стоит отметить БТР-V2. Также стоит отметить очередную модернизацию ЗРК "Оса"», — сказал он.

Пантус добавил, что на вооружение поставили множество средств радиоэлектронной борьбы, включая станции «Аэро-936». Также недавно в арсенал белорусских ВС вошел новый гранатомет «Сапфир».

По словам председателя комитета, в ближайшем будущем планируют расширить номенклатуру ракет для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез».

В декабре Минобороны Белоруссии сообщило, что ракетчики опробовали модернизированную РСЗО «Полонез-М» с увеличенной дальностью стрельбы.

