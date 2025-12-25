В Белоруссии опробовали модернизированный «Полонез»

МО Белоруссии: Ракетчики провели пуски РСЗО «Полонез-М» с увеличенной дальностью

Белорусские ракетчики опробовали модернизированную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Полонез-М» с увеличенной дальностью стрельбы. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) Белоруссии в Telegram.

В ходе доклада президенту республики Александру Лукашенко глава МО Виктор Хренин рассказал о проведенных пусках РСЗО. «Главе государства было доложено, что новый учебный год наши ракетчики начали с пусков модернизированного комплекса "Полонез-М", который отличается увеличенной дальностью и точностью», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что Минск продолжит работы над разработкой и модернизацией «Полонезов».

РСЗО «Полонез» на колесном шасси МЗКТ-7930 несет восемь направляющих с различными ракетами калибра 301 миллиметр. Максимальная дальность стрельбы изначально составляла 200 километров, а использование новых ракет позволяет поражать цели на дальности до 300 километров.

В ноябре госкорпорация «Ростех» сообщила, что российские РСЗО «Торнадо-С» позволяют гарантированно поражать неуязвимые для дронов-камикадзе цели, в частности, элементы мостовых конструкций в зоне проведения СВО.