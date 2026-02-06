Бузова показала «грязное» видео

Певица Ольга Бузова показала видео с грязью на лице

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала издержки актерской профессии на новом видео. Публикация появилась в ее Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость поделилась роликом, на котором запечатлела процесс преображения на съемочной площадке. На размещенных кадрах видно, что на лицо телезвезды наносили грязь. «Такая вот профессия. Нечистая», — иронизировала исполнительница в видео.

При этом Бузова не уточнила, на каких съемках находится.

В октябре 2025 года Бузова похвасталась новой сумкой за сотни тысяч рублей. Она рассказала, что купила сумку в бутике люксового бренда Chanel в турецком Бодруме. Ее стоимость составила 728 тысяч рублей.