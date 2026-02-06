Реклама

Россия
19:47, 6 февраля 2026Россия

Депутат Госдумы отреагировал на вынесенный ему на Украине приговор

Депутат Госдумы Бахарев назвал приговор на Украине высокой оценкой своей работы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Депутат Госдумы Константин Бахарев назвал вынесенный ему на Украине приговор высокой оценкой своей работы. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого украинская прокуратура сообщила, что парламентария заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.

«Политика для меня — это прежде всего позиция, выраженная в конкретных поступках. Считаю, что своим приговором украинский суд дал высокую оценку моей политической деятельности и в 2014 году в период событий "Крымской весны", и в 2022 году», — сказал Бахарев.

Ранее депутат Верховной Рады Нина Южанина рассказала, что нардепы до сих пор спорят о том, кто должен подписывать мирное соглашение. По ее словам, в Киеве прошла панельная дискуссия с главой МИД Украины Андреем Сибигой, которого несколько раз спросили о том, чья подпись должна стоять под документом.

