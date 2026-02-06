Депутат Госдумы отреагировал на вынесенный ему на Украине приговор

Депутат Госдумы Константин Бахарев назвал вынесенный ему на Украине приговор высокой оценкой своей работы. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого украинская прокуратура сообщила, что парламентария заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.

«Политика для меня — это прежде всего позиция, выраженная в конкретных поступках. Считаю, что своим приговором украинский суд дал высокую оценку моей политической деятельности и в 2014 году в период событий "Крымской весны", и в 2022 году», — сказал Бахарев.

