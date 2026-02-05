Реклама

В Киеве поспорили из-за подписания мирного соглашения с Россией

Депутат Рады Южанина: В Киеве спорят, кто должен подписывать соглашение с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Депутаты Верховной Рады до сих пор спорят о том, кто должен подписывать мирное соглашение с Россией с украинской стороны. Об этом заявила нардеп Нина Южанина в эфире YouTube-канала «Новини.LIVE».

Она отметила, что недавно в Киеве была панельная дискуссия с главой МИД Украины Андреем Сибигой, которого несколько раз спросили о том, чья подпись все-таки должна стоять под документом.

«И когда несколько раз пытались уточнить вопрос — все же по конституции это функция президента — то он не ответил», — добавила депутат.

4 февраля состоялись переговоры России, Украины и США в Абу-Даби, они продолжатся 5 февраля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал прошедшую встречу продуктивной и содержательной.

