Дочери-инвалиду Баталова пришлось заниматься похоронами матери

Дочь Баталова и Леонтенко с ДЦП самостоятельно занималась похоронами матери

Дочь Алексея Баталова и его вдовы Гитаны Леонтенко Мария вынуждена была самостоятельно заниматься похоронами матери, несмотря на тяжелое заболевание. Об этом друг семьи Владимир Иванов рассказал в интервью aif.ru.

Мария, которой в раннем возрасте диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП), передвигается с помощью инвалидного кресла. По словам мужчины, сейчас она восстанавливается после утраты.

«Мария уже более‑менее успокоилась. Она взяла организацию похорон Леонтенко на себя, через помощников этим занимается», — сообщил Иванов.

Ранее стало известно, что звезда цирка и известная танцовщица Гитана Леонтенко в момент ухода находилась в Москве, у себя дома. Ей было 90 лет.