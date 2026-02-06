Реклама

Драка со стрельбой на платформе московской станции попала на видео

МВД: На станции в Москве подростки избили мужчину и выстрелили из пистолета
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

В Москве на платформе железнодорожной станции группа подростков избила молодого человека и выстрелила в него из сигнального пистолета. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, запись предоставили «Ленте.ру» в управлении МВД на транспорте Центрального федерального округа.

На кадрах видны подростки, избивающие лежащего на платформе мужчину. Один из них стреляет из пистолета, после чего подростки уходят. Затем уже полицейские ведут задержанных.

Потасовка произошла вечером 30 января на станции Ростокино. Двое подозреваемых 2009 и 2010 годов рождения задержаны. Они являются жителями Московской области. Задержанные дали признательные показания и выдали сигнальный пистолет. В отношении них возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде юноша устроил стрельбу из окна многоквартирного дома. В результате происшествия пострадал прохожий.

