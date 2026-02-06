Реклама

Екатерина Варнава напугала худобой на новом видео

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала фигуру на новом видео и напугала поклонников чрезмерной худобой. Сторис и комментарии появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость похвасталась новыми серебристыми туфлями Morso Mirror с каблуком в виде пасти зверя, а также черными туфлями Sebastian Milano с золотыми змеями. «Надо обсудить с вами новые туфли срочно», — подписала она ролик.

Пользователи сети, в свою очередь, отреагировали на внешность телезвезды. «Нездоровый вид», «Похоже на анорексию», «Давайте лучше обсудим ваши чрезмерно худые ноги», — волновались фанаты.

В мае 2025 года мир помешался на аномальной худобе. Популярными вновь стали персональные тренировки, полезные продукты или курс уколов для похудения.

