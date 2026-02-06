ЕС объявил о новых санкциях против России

Каллас: ЕС 6 февраля представит 20-й пакет санкций против России

Европейский союз (ЕС) 6 февраля представит 20-й пакет санкций против России. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня мы представляем наш 20-й пакет санкций. Санкции наносят серьезный ущерб экономике России», — написала глава евродипломатии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в 20-м пакете санкций установит полный запрет на связанные с поставками российской сырой нефти морские услуги.

Каллас уточнила, что Евросоюз намерен запретить цифровой рубль. По словам главы евродипломатии, это делается с целью «перекрыть денежные потоки в Москву».