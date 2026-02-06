Еврокомиссия сделала заявление о визите представителя Франции в Москву

Пинью: Франция сообщила Еврокомиссии о визите своего представителя в Москву

Франция сообщила Европейской комиссии (ЕК) о визите своего представителя в Москву. Об этом заявила руководитель пресс-службы ЕК Паула Пинью, сообщает ТАСС.

«Нет, вопрос о визите представителя французского правительства в Москву не обсуждался в ходе встречи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом Франции Эммануэлем Макроном», — сказала она.

Однако, по словам представителя Еврокомиссии, контакты относительно этого визита состоялись.

Ранее стало известно, что дипломатический советник французского лидера Эммануэль Бонн якобы посетил Москву с целью убедить российскую сторону в необходимости участия Европы в процессе урегулирования конфликта на Украине. В Елисейском дворце не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.