Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:34, 6 февраля 2026Мир

Европейская страна отказалась оказывать военную помощь Украине

Вице-спикер парламента Гашпар: Словакия не будет оказывать военную помощь Киеву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Словакия не оказывает военную помощь Киеву и не планирует делать этого в будущем. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, передает ТАСС.

«Действующее правительство под руководством Роберта Фицо продолжает заявлять, что Словакия не будет предоставлять Украине военную помощь из государственных запасов. Данный курс планируется сохранить и в дальнейшем», — сказал он.

Политик отметил, что руководство страны четко обозначило свою политику с акцентом на поставках гуманитарной помощи и дипломатических усилиях по урегулированию конфликта.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отправка Украине истребителей МиГ-29 и систем противовоздушной обороны, инициированная предыдущим правительством, оставила страну без защиты. По его словам, безопасность неба над Словакией теперь обеспечивают венгерские, польские и чешские самолеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о покушении на генерала Алексеева

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Цены на продовольствие в мире снизились пятый месяц подряд

    Напуганные люди стали молиться крокодилам

    Россиянам перечислили способы повышения стоимости машины на вторичном рынке

    Приходивший гостем на ЧБД Вассерман высказался о запрете на въезд Сабурову в Россию

    Доля России на ключевом нефтерынке обвалилась

    Раскрыта дата выхода нового iPhone

    Частоту аварий с каршеринговыми машинами объяснили словами «водят абы как»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok