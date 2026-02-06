Реклама

Франция возложила на Россию вину за окончание действия ДСНВ

МИД Франции обвинил Россию в окончании действия ДСНВ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

МИД Франции обвинил Россию в окончании действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом говорится в заявлении на сайте французского внешнеполитического ведомства.

«5 февраля текущего года истек срок действия СНВ-3 — последнего американо-российского договора о контроле над стратегическими вооружениями. Ответственность за данную ситуацию лежит на России, которая приостановила в 2023 году свое участие в договоре СНВ-3 и активизировала действия, подрывающие международную архитектуру контроля над ядерными вооружениями», — отметили в МИД Франции.

Париж выступил за углубление диалога с целью снижения рисков и укрепления международной безопасности. Франция также призвала к контролю над стратегическими вооружениями стран, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами.

22 сентября 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова добровольно соблюдать СНВ-3 после истечения срока его действия 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США. Ответа со стороны Вашингтона не последовало.

5 февраля журналист Axios Барак Равид выяснил, что Россия и США намерены соблюдать условия ДСНВ на протяжении минимум шести месяцев, договорившись продолжить обсуждение сделки.

