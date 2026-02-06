Глава МИД Швейцарии подвел итоги переговоров с Лавровым

Глава МИД Швейцарии Кассис сообщил, что обсудил с Лавровым прекращение конфликта

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подход к прекращению украинского конфликта и роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в мирном процессе. Итоги встречи в Москве он подвел в соцсети Х.

«Мы обсудили необходимость диалога и инклюзивного многостороннего подхода для прекращения войны», — заявил Кассис.

По словам главы МИД, в ходе переговоров также была затронута способность ОБСЕ стать платформой для содействия мирному диалогу.

5 февраля Кассис и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прибыли в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что контактов Кассиса и Синирлиоглу с российским лидером Владимиром Путиным не предусмотрено.