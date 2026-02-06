Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:01, 6 февраля 2026Мир

Госсекретарь Рубио завил о готовности США всегда вести переговоры с позиции силы

Рубио о возобновлении СНВ: США всегда будут вести переговоры с позиции силы
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американские власти не намерены возобновлять действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок которого истек 5 февраля 2026 года, так как он больше не служит своей цели. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, опубликовав официальную позицию в социальной сети X.

По его словам, соглашение, заключенное в другую эпоху для решения иных задач, более не отвечает современным интересам США. «Мы не примем условия, которые наносят ущерб Соединенным Штатам, и не будем игнорировать их несоблюдение в стремлении к соглашению ради соглашения», — подчеркнул политик.

Рубио добавил, что Вашингтон сохраняет искреннее желание снижать глобальные ядерные риски, но будет вести переговоры только с позиции силы и устанавливать высокие стандарты для всех потенциальных партнеров.

Ранее журналист Axios Барак Равид выяснил, что Россия и США намерены соблюдать условия ДСНВ на протяжении минимум шести месяцев, договорившись продолжить обсуждение сделки. Неназванный представитель США подтвердил, что стороны договорились придерживаться условий ДСНВ и вести переговоры о заключении уже нового соглашения. При этом он подчеркнул, что юридически договор переподписан не будет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Меня хотели выгнать, но *** там плавал!» Раскрыты рассуждения Сабурова о выдворении. Что об этом говорят артисты и политики?

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Нетаньяху прокомментировал связи Эпштейна с Израилем

    Путин поздравил актера Заманского со 100-летием

    Статью о якобы распространении Россией данных о Макроне и Эпштейне высмеяли

    Путин провел оперативное совещание Совета безопасности

    В российские словари захотели добавить одно слово с согласия Минпросвещения

    Неожиданный факт о стирке в США вызвал споры в сети

    Россиянка прописала у себя 15 человек и оказалась под угрозой тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok