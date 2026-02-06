Госсекретарь Рубио завил о готовности США всегда вести переговоры с позиции силы

Рубио о возобновлении СНВ: США всегда будут вести переговоры с позиции силы

Американские власти не намерены возобновлять действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок которого истек 5 февраля 2026 года, так как он больше не служит своей цели. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, опубликовав официальную позицию в социальной сети X.

По его словам, соглашение, заключенное в другую эпоху для решения иных задач, более не отвечает современным интересам США. «Мы не примем условия, которые наносят ущерб Соединенным Штатам, и не будем игнорировать их несоблюдение в стремлении к соглашению ради соглашения», — подчеркнул политик.

Рубио добавил, что Вашингтон сохраняет искреннее желание снижать глобальные ядерные риски, но будет вести переговоры только с позиции силы и устанавливать высокие стандарты для всех потенциальных партнеров.

Ранее журналист Axios Барак Равид выяснил, что Россия и США намерены соблюдать условия ДСНВ на протяжении минимум шести месяцев, договорившись продолжить обсуждение сделки. Неназванный представитель США подтвердил, что стороны договорились придерживаться условий ДСНВ и вести переговоры о заключении уже нового соглашения. При этом он подчеркнул, что юридически договор переподписан не будет.