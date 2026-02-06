Реклама

Наука и техника
13:43, 6 февраля 2026Наука и техника

«Калашников» представит «Крону-Э» в Саудовской Аравии

«Калашников» представит комплекс ПВО «Крона-Э» в Саудовской Аравии
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: kalashnikovgroup.ru

«Калашников» представит новый комплекс противовоздушной обороны (ПВО) «Крона-Э» в ходе международной выставки World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в концерне.

«Отдельного внимания участников и гостей выставки заслуживает новейший зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны "Крона-Э"», — говорится в сообщении.

Комплекс «Крона-Э» предназначен для прикрытия важных объектов от ударов средств воздушного нападения. Одна пусковая установка способна нести шесть зенитных управляемых ракет «Сосна-Р» и четыре ракеты 9М333. «Крона-Э» может перехватывать различные цели, включая беспилотники среднего класса, на дальности до шести километров.

В ноябре прошлого года генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что «Крона-Э» будет готова к серийному производству в 2026 году. Летом комплекс успешно прошел программу испытаний.

