Комик Сабуров посвятил полчаса концерта шуткам о выдворении из России

Комик Сабуров, которому запретили въезд в РФ, шутил о выдворении из страны

Стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, посвятил полчаса одного из последних концертов шуткам о том, что его могут выдворить из России. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Так, на одном из последних выступлений в Дубае Сабуров регулярно шутил о своих проблемах. «Меня хотели выгнать из России, но *** там плавал! Отныне у меня будут суперпатриотические тексты!» — произнес юморист и начал исполнять композицию «Матушка-земля».

Кроме того, Сабуров, не имеющий российского гражданства, поиронизировал, что поддерживает ужесточение миграционной политики России. Он также пошутил, что, если его депортируют, его жена поддержит это решение властей.

Ранее стало известно, что Сабуров не стал оформлять российское гражданство. Уточнялось, что юморист опасался возможных санкций из-за этого.

6 февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Причиной этому послужили нарушения стендапером налогового и миграционного законодательства России, а также его критика спецоперации на Украине.

