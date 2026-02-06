Стало известно об отказе комика Сабурова от российского гражданства

Комик Нурлан Сабуров не стал оформлять гражданство РФ из-за риска санкций

Известный стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, ранее отказывался от получения гражданства РФ. Об этом стало известно ТАСС.

По данным агентства, комик не стал оформлять российское гражданство, так как опасался санкций и связанных с ними последствий. Уточняется, что Сабуров является гражданином Казахстана.

Как сообщает РЕН ТВ в Telegram, доход Сабурова от концертной и иной деятельности в 2024 году составил не менее 50 миллионов рублей. При этом, как пишет канал, комик игнорировал отдельные миграционные и налоговые требования в России. Также стало известно, что юморист владеет недвижимостью и другим имуществом в стране на сумму не менее 60 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Сабуров спокойно отреагировал на запрет на въезд в Россию. Недавно комик шутил, что в скором времени у него могут быть проблемы в стране.

О том, что Сабурова задержали во Внуково, сообщалось ранее 6 февраля. Комику запретили приезжать в страну в течение 50 лет. Причиной стало нарушение им миграционного и налогового законодательства России. Также утверждалось, что он критиковал спецоперацию на Украине.