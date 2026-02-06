Стала известна реакция комика Сабурова на запрет на въезд в Россию

Mash: Сабуров спокойно отреагировал на решение о запрете на въезд в Россию

Стала известна реакция стендап-комика Нурлана Сабурова, задержанного в московском аэропорту Внуково, на решение о запрете ему на въезд в Россию. Об этом пишет Mash в Telegram.

По данным издания, Сабуров спокойно отреагировал на запрет на въезд. Недавно комик шутил, что в скором времени у него могут быть проблемы в России.

Также стало известно, что в Дубае, откуда комик прилетел в Москву, он снимал интервью с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Петром Яном.

О том, что Сабурова задержали во Внуково, сообщалось ранее 6 февраля. Комику запретили приезжать в страну в течение 50 лет. Причиной стало нарушение им миграционного и налогового законодательства России. Также утверждалось, что он критиковал спецоперацию на Украине.