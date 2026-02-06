Комик Сабуров провалил тест по истории и не смог получить вид на жительство в России

Сабуров, которому запретили въезд в РФ, не получил ВНЖ из-за теста по истории

Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, не смог получить вид на жительство (ВНЖ) в России, так как провалил тест по истории. Об этом стало известно Mash.

По информации издания, юморист пытался получить вид на жительство в России, чтобы избежать проблем с налогами.

Чтобы получить ВНЖ, Сабурову необходимо было сдать тест по истории России. Однако, по данным Mash, юморист не сдал экзамен. При этом супруга стендапера Диана смогла пройти тестирование и получила вид на жительство в России.

Ранее сообщалось, что Сабуров отказался оформлять российское гражданство. Утверждалось, что стендапер испугался санкций, которые могли последовать за этим шагом.

6 февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение объяснили тем, что комик нарушал российское миграционное и налоговое законодательство. Кроме того, отмечалось, что юморист критиковал спецоперацию на Украине.