Культура
20:41, 6 февраля 2026Культура

Лукьяненко связал выход новой книги с окончанием СВО

Сергей Лукьяненко: «Вечерний Дозор» будет дописан после победы России в СВО
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Писатель Сергей Лукьяненко заявил, что последняя книга из серии об Антоне Городецком выйдет после победы России в специальной военной операции (СВО). Его слова приводит «Абзац».

Автор «Ночного дозора» подчеркнул, что ему сложно рассказывать о волшебниках, когда идет СВО. «Я понимаю, что Городецкий в этот момент не посвящал бы себя магическим приключениям, а занимался бы реальной работой. Так что я отложил это до победы», — пояснил Лукьяненко. Писатель уточнил, что поставил работу над «Вечерним Дозором» на паузу несколько лет назад, сейчас книга завершена примерно на 70 процентов.

Культовый цикл фэнтези Лукьяненко включает в себя шесть романов: «Ночной Дозор», «Дневной Дозор», «Сумеречный Дозор», «Последний Дозор», «Новый Дозор» и «Шестой Дозор». Первая книга увидела свет в 1998 году, на ее основе был снят одноименный фильм. По мотивам второй и третьей части романа была снята картина «Дневной дозор».

Ранее Лукьяненко выразил обеспокоенность из-за использования искусственного интеллекта (ИИ) в творчестве. Он предупредил, что эксперименты с ИИ неизбежно приведут к деградации интеллекта, в то время как главная задача книг — учить человека думать.

