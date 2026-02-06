Лжепринц втянул депутатов одной страны в политическую аферу

FT: Лжепринц Саудовской Аравии втянул депутатов Ливана в политическую аферу

Лжепринц Саудовской Аравии смог втянуть депутатов ливанского парламента в политическую аферу во время консультаций по формировании власти и выборов премьер-министра страны. Это случилось в 2025 году, подробности привело издание Financial Times (FT).

Всего за несколько часов до голосования парламентариям поступил звонок от неизвестного, представившегося саудовским принцем. Он намекнул, что не одобряет кандидатуру действующего в то время президента Налдиба Микати на пост главы правительства Ливана. Это убедило нескольких депутатов изменить решение в пользу Навафа Салама, который в итоге и занял эту должность.

Позднее стало известно, что звонившим был сорокалетний автомеханик из северного Ливана. Он действовал по указанию одного из местных шейхов.

Издание отмечает, ссылаясь на результаты голосования, что Наваф Салам победил бы в любом случае, поскольку за его соперника Микати проголосовали только девять депутатов.

Идеологом аферы выступил суннитский лидер Халдун Ораймет, который, как отмечала служба безопасности, обладал большой сетью контактов от членов правительства до бизнесменов из стран Персидского залива. Автомеханик Мустафа аль-Хасиан, выполнивший план, позвонил политикам с британского телефонного номера. Обоих мужчин поместили под стражу и предъявили им обвинения в мошенничестве, шантаже, влиянии на политиков, подмене личности и подрыве отношений Ливана и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что в Австралии обладательницу титула «Мисс Ливан Австралия» 2016 года арестовали в составе банды в Сиднее. Женщина обвиняется в участии в наркотрафике.