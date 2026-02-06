Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) превращают в крепость город Запорожье. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Город плавно превращается в очередной город-крепость: гражданская инфраструктура используется в военных целях, что является нарушением норм международного гуманитарного права», — рассказал Марочко.
По его словам, поскольку Запорожье является городом-миллионником, то большое количество его жителей находится в заложниках у ВСУ.
Ранее военный блогер Владислав Угольный рассказал о продвижении Российской армии на Запорожье и последующий выход к Днепропетровску.