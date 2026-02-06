Марочко рассказал о превращении Запорожья в крепость

Марочко: ВСУ делают крепость из Запорожья, используя гражданскую инфраструктуру

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) превращают в крепость город Запорожье. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Город плавно превращается в очередной город-крепость: гражданская инфраструктура используется в военных целях, что является нарушением норм международного гуманитарного права», — рассказал Марочко.

По его словам, поскольку Запорожье является городом-миллионником, то большое количество его жителей находится в заложниках у ВСУ.

Ранее военный блогер Владислав Угольный рассказал о продвижении Российской армии на Запорожье и последующий выход к Днепропетровску.