Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:29, 6 февраля 2026Экономика

У Путина попросили денег на новый мегапроект

Экс-глава Минсельхоза Ткачев попросил у Путина денег на дорогу для мегапроекта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Председатель совета директоров Mantera Group, бывший министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным рассказал о планах по созданию мегапроекта на базе трех горнолыжных курортов — Красная Поляна, Архыз и Лаго-Наки. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с тем он указал, что для реализации идеи необходима финансовая поддержка государства. Речь идет о выделении средств на строительство дорог, что поможет развивать инфраструктуру площадок.

По словам Ткачева, порядка 30 процентов гостей приезжают на автомобиле, но дорога от Джубгы в Сочи — горная и очень сложная, ехать по ней долго, до десяти часов. Но если построить тоннель из Лаго-Наки (Адыгея) в Сочи, то есть между кластерами проекта, то путь сократится до одного часа.

Бизнесмен признал, что проект растянется на пять-десять лет и окажется дорогостоящим. Зато в перспективе он даст «приток инвестиций в Кавказский регион, обеспечит приход новых брендов, новых рестораторов, технологий, операторов», а значит, откроет Кавказ для миллионов россиян. Быстрое перемещение между тремя частями будущего мегапроекта будет очень удобно для туристов и позволит увеличить поток посетителей.

С начала 2025 года Росстат обновил корзину товаров и услуг, стоимость которых учитывается в оценке инфляции. В нее входят самые популярные у граждан позиции. Одним из новшеств стало включение в список стоимости авиабилетов при полетах на Черное море.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Торговля человеческими органами раскрыта в Петербурге

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Министр спорта рассказал о переговорах по восстановлению РУСАДА

    Число закрытых во Франции заводов превысило количество открывшихся

    Россиянка решила воровать из магазинов в Таиланде ради развлечения и поплатилась

    В Польше предложили сажать в тюрьму за оскорбление символов ЕС

    Европа запретит связанные с морскими перевозками российской нефти услуги

    Любителям кататься на тюбинге дали четыре ценных совета

    Geely сообщила о возобновлении поставок популярного кроссовера в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok