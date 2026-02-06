Миллионера поймали при попытке накачать женщину «наркотиком для изнасилований»

Британского миллионера Натха поймали при попытке накачать женщину наркотиками

В Великобритании идет суд над ресторатором-миллионером индийского происхождения, которого поймали при попытке накачать женщину так называемым наркотиком для изнасилований. Об этом сообщает BBC News.

63-летний Викас Натх оказался на скамье подсудимых из-за инцидента, который произошел 15 января 2024 года в элитном лондонском клубе Annabel's. Ресторатор пришел в заведение вместе с женщиной, чья личность не раскрывается. В какой-то момент сотрудники клуба заметили, что Натх подлил ей в шот текилы некое вещество из маленького флакона. На место была вызвана полиция. Натх выбросил флакон, однако эксперты выяснили, что в нем был гамма-бутиролактон — депрессант, который иногда называют «наркотиком для изнасилований» из-за его седативного действия.

Во время заседания суда в среду, 4 февраля, Натх признал, что подлил препарат в бокал своей спутнице. Однако миллионер заявил, что не собирался насиловать женщину, а лишь хотел успокоить ее, потому что она якобы вела себя неадекватно. «Я поступил плохо и глубоко сожалею об этом», — покаялся Натх. Процесс продолжается.

Викас Натх — известный британский ресторатор индийского происхождения. Он владеет сетью дорогих заведений в Великобритании и Испании. Два его ресторана отмечены звездами «Мишлен».

Ранее сообщалось, что в Японии к 16 годам тюрьмы приговорили миллионера, который расправился с 24-летней любовницей. Женщина выманила у него около 30 миллионов йен.