12:43, 6 февраля 2026Экономика

Минфин США признался в провоцировании массовых протестов в Иране

Бессент: Минфин США создал нехватку долларов в Иране и спровоцировал протесты
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Министерство финансов (США) создало весомые предпосылки для начала массовых протестов в Иране в начале этого года. Об этом заявил глава американского ведомства Скотт Бессент, его слова приводит РИА Новости.

Жесткая санкционная политика Минфина США, подчеркнул он, привела к нехватке долларов в ближневосточной стране. Дефицит мировой резервной валюты в итоге стал одним из катализаторов массовых протестов. «Минфин, и то, что мы сделали, — это создали нехватку долларов в Иране», — констатировал министр.

Стратегия ведомства, изложенная в марте 2025 года в рамках Экономического клуба Нью-Йорка, привела к «грандиозной развязке» — банкротству одного из крупнейших иранских банков (Ayandeh Bank), добавил Бессент. В результате руководству Центробанка ближневосточной страны пришлось в спешном порядке печатать деньги, что в конечном счете разогнало инфляцию. «Поэтому мы увидели иранский народ на улицах», — резюмировал он.

Еще одним следствием санкционной политики США стало обесценивание риала. В конце декабря 2025 года курс нацвалюты Ирана упал до 1,42 миллиона за доллар. Из-за американских санкций доходы страны в твердой валюте от продажи нефти значительно снизились, а зарубежные валютные резервы оказались недоступны. Все это в итоге привело к экономическому кризису и массовым протестам в крупных городах.

В качестве одной из ответных мер эксперты называли вероятное перекрытие Ираном Ормузского пролива, через который на глобальный рынок поступают значительные объемы нефти из ближневосточного региона. В случае реализации подобной меры мировые цены на нефть перешли бы к резкому росту, что противоречило бы стратегии президента США Дональда Трампа по сдерживанию России. Однако пока власти Ирана не торопятся воплотить свои угрозы в жизнь, рассчитывая на дипломатическое урегулирование напряженности в отношениях с Вашингтоном.

