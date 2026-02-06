Минюст обновил реестр иноагентов

Минюст внес интернет-проект «Континент» в реестр иноагентов

Минюст обновил реестр иностранных агентов, внеся в него интернет-проект «Континент» и журналистку Полину Милушкову. Информация об этом доступна на сайте ведомства.

Сообщается, что интернет проект распространял фейки и решениях российских властей, выступал против спецоперации на Украине, а также участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов.

Уточняется, что владельцами «Континента» выступает медиагруппа, работающая за пределами России. Кроме того, добавили в Минюсте, некоторые авторы, работающие в проекте, включены в реестр иностранных агентов.

Милушкова же, отметили в ведомстве, распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также сведения, формирующие негативный образ Вооруженных Сил России (ВС РФ).

Кроме того, журналистка выступала против проведения спецоперации на Украине, создавала и участвовала в распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Министерство также подчеркнуло, что Милушкова сотрудничает с иностранными агентами и проживает за границей.

Также в перечень иностранных агентов включили сообщество Frame, политиков Игоря Драндина, Дениса Билунова и Максима Иванцова.