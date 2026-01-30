Минюст обновил реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов проекты «Новая вкладка» и «Швейцария для всех»

Минюст обновил реестр иностранных агентов. На сайте ведомства отмечается, что в него, в частности, попали медиапроекты «Новая вкладка» и «Швейцария для всех».

По данным ведомства, «Новая вкладка» распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей и выступал против проведения спецоперации на Украине. Кроме того, проект участвовал в создании материалов иностранных агентов и распространял их для неограниченного круга людей, а также взаимодействовал с иноагентами.

В Минюсте добавили, что проект «Швейцария для всех» участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, распространял фейки о решениях российских властей и выступал против спецоперации. В министерстве также уточнили, что проектом руководят в том числе лица, включенные в реестр иноагентов.

Также в перечень иноагентов Минюст включил проекты «Дозор в Волгограде» и «Мисра ТВ», биолога Александра Гольдфарба и писателя Яна Шенкмана.

Ранее стало известно, что журналиста Илью Азара (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) отказались исключать из числа иноагентов. Такое решение принял Мосгорсуд.