11:08, 21 января 2026

Известного российского журналиста отказались исключать из списка иноагентов

Мосгорсуд оставил журналиста Илью Азара в списке иностранных агентов
Маргарита Щигарева
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Московский городской суд оставил известного российского журналиста Илью Азара (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в списке иностранных агентов. О том, что представителя прессы отказались исключать из реестра, сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Уточняется, что Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу Азара на решение Замоскворецкого районного суда и отказал в ее удовлетворении.

Журналист обращался в Замоскворецкий районный суд с иском о признании незаконным решения о включении в реестр иностранных агентов Минюста. Однако судебная инстанция пришла к выводу, что доводы истца не нашли подтверждения.

Минюст включил Азара в перечень иноагентов в феврале 2025 года. В министерстве заявили, что журналист среди прочего принимал участие в создании и распространении сообщений иноагентов и распространял фейки о принимаемых российскими госорганами решениях.

