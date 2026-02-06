Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:55, 6 февраля 2026Россия

Москалькова раскрыла детали разговора с украинским омбудсменом

Москалькова обсудила с украинским омбудсменом поиск без вести пропавших
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с украинским омбудсменом поиск без вести пропавших. Об этом сообщает РИА Новости.

«Важным также был ряд других тем в повестке нашей встречи. Это и вопрос поиска без вести пропавших, это и вопрос посещения наших военнопленных», — сказала она.

Помимо того, омбудсмены также обсудили вопросы гражданских лиц, которые продолжают удерживаться.

Накануне Москалькова заявила, что Россия обладает информацией о пытках, которым подвергались бойцы в украинском плену. Она подчеркнула, что всегда будет жестко ставить условия о недопустимости подобного обращения с военнопленными, так как это противоречит международному гуманитарному праву и человеческим нормам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Меня хотели выгнать, но *** там плавал!» Раскрыты рассуждения Сабурова о выдворении. Что об этом говорят артисты и политики?

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Нетаньяху прокомментировал связи Эпштейна с Израилем

    Путин поздравил актера Заманского со 100-летием

    Статью о якобы распространении Россией данных о Макроне и Эпштейне высмеяли

    Путин провел оперативное совещание Совета безопасности

    В российские словари захотели добавить одно слово с согласия Минпросвещения

    Неожиданный факт о стирке в США вызвал споры в сети

    Россиянка прописала у себя 15 человек и оказалась под угрозой тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok