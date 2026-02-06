Москалькова раскрыла детали разговора с украинским омбудсменом

Москалькова обсудила с украинским омбудсменом поиск без вести пропавших

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с украинским омбудсменом поиск без вести пропавших. Об этом сообщает РИА Новости.

«Важным также был ряд других тем в повестке нашей встречи. Это и вопрос поиска без вести пропавших, это и вопрос посещения наших военнопленных», — сказала она.

Помимо того, омбудсмены также обсудили вопросы гражданских лиц, которые продолжают удерживаться.

Накануне Москалькова заявила, что Россия обладает информацией о пытках, которым подвергались бойцы в украинском плену. Она подчеркнула, что всегда будет жестко ставить условия о недопустимости подобного обращения с военнопленными, так как это противоречит международному гуманитарному праву и человеческим нормам.