Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:22, 5 февраля 2026Россия

Москалькова сообщила о замученных в украинском плену российских военнослужащих

Москалькова заявила о пытках российских военнослужащих в украинском плену
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия обладает информацией о пытках, которым подвергались бойцы в украинском плену. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, чьи слова приводит ТАСС.

«Наши военнопленные говорят, что не всегда им оказывалась та медицинская помощь, которая реально могла бы помочь и привести к спасению. У нас есть [данные о] вопиющих случаях, когда наши военнопленные были замучены и погибли», — сказала она.

Омбудсмен подчеркнула, что всегда будет жестко ставить условия о недопустимости подобного обращения с военнопленными, так как это противоречит международному гуманитарному праву и человеческим нормам.

Ранее Москалькова заявила, что с момента оккупации ВСУ Курской области в августе 2024 года на территорию Украины были перемещены 165 мирных курских жителей, которые незаконно удерживались. Из них на украинской территории на данный момент остаются еще десять человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на требование признания Донбасса российским

    Обнаженная Сидни Суини в «Горничной». Онлайн-кинотеатры показали эротический триллер без цензуры

    США не хотят продлевать ядерный договор с Россией из-за Китая. Что с ним не так

    Мужчина расправился с женой в День святого Валентина

    Отношения женщин с мужчинами помладше стали трендом

    Трамп назвал виновных во вмешательстве в американские выборы

    Глыба льда рухнула на голову россиянке

    Россиянин оказался юридически умершим из-за ошибки незнакомца

    В украинском бронеавтомобиле угадали африканский «Мбомбе»

    Один город России стал абсолютным фаворитом у путешественников в День святого Валентина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok