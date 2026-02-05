Москалькова сообщила о замученных в украинском плену российских военнослужащих

Москалькова заявила о пытках российских военнослужащих в украинском плену

Россия обладает информацией о пытках, которым подвергались бойцы в украинском плену. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, чьи слова приводит ТАСС.

«Наши военнопленные говорят, что не всегда им оказывалась та медицинская помощь, которая реально могла бы помочь и привести к спасению. У нас есть [данные о] вопиющих случаях, когда наши военнопленные были замучены и погибли», — сказала она.

Омбудсмен подчеркнула, что всегда будет жестко ставить условия о недопустимости подобного обращения с военнопленными, так как это противоречит международному гуманитарному праву и человеческим нормам.

Ранее Москалькова заявила, что с момента оккупации ВСУ Курской области в августе 2024 года на территорию Украины были перемещены 165 мирных курских жителей, которые незаконно удерживались. Из них на украинской территории на данный момент остаются еще десять человек.