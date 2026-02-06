На российских дорогах появились автомобили с новым кодом региона

Во Владимирской области начали выдавать автомобильные номера с кодом региона 133

На российских дорогах появились машины с новым кодом региона 133, автономера с которым начали выдавать во Владимирской области. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД региона.

Как выяснил корреспондент издания, автомобилисты Владимира откладывали регистрацию новых машин, чтобы дождаться номеров с кодом 333, однако вместо них появилась серия 133.

Ранее в России начали изымать автомобильные номера специальной серии АМР, которая предназначалась для служебного транспорта высокопоставленных лиц. В народе их расшифровывали как «Автомобиль Министерства России».

В ноябре автомобили с новым кодом региона, 778, начали выдавать в Санкт-Петербурге. Первыми обновленные номера установили владельцы иномарок Hyundai, Haval, Nissan, Kia и других. До этого в городе встречались только автономера с региональными кодами 78, 98, 178 и 198.