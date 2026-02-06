На Украине заявили о начале самого сложного периода за все время конфликта

Украинский эксперт Харченко: Украина переживает самый сложный период конфликта

Из-за массированных обстрелов энергетики сейчас Украина переживает самый сложный период за все время конфликта. Об этом в интервью агентству «УНИАН» заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

«Объективно, сейчас наиболее сложный период за всю войну. 9 января (...) большое количество именно баллистических ракет поразили теплоэлектроцентрали Киева. Это значительно сказалось на энергоснабжении в столице, создало огромную проблему с обеспечением тепла», — заявил эксперт.

По его словам, атака 9 января была столь разрушительной, поскольку у Украины не оказалось в достаточном количестве ракет для систем противовоздушной обороны.

Ранее о последствиях ударов России по украинской энергетической инфраструктуре рассказал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Он сообщил, что две теплоэлектроцентрали в Киеве получили критические повреждения.