Начальник отдела ГАИ России получил неубиваемый внедорожник

СК: Начальник отдела ГАИ Красноярского края получил взятку машиной и 2 миллиона

В Красноярском крае задержан начальник районного отдела ГАИ по подозрению в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Следственного комитета (СК) России.

Полицейский получил от директора коммерческой компании внедорожник Toyota Land Cruiser 200, который водители называют неубиваемым за надежность, и более двух миллионов рублей, уточняет ТАСС.

Коррупционное преступление выявили оперативники ФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярскому краю. По версии следствия, с 2021 года силовик покровительствовал компании, специализирующейся на перевозке грузов, за что был вознагражден. Он, в частности, помог предпринимателю с регистрацией 26 транспортных средств и не привлек к административной ответственности за пьяное вождение.

Взяткодатель также задержан. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге правоохранители задержали начальника «экономического» отдела следственного управления УМВД по Выборгскому району по подозрению во взяточничестве.