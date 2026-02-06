Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:41, 6 февраля 2026Из жизни

Напуганные люди стали молиться крокодилам

В Индии сотни девушек собрались на берегу реки, чтобы молиться крокодилам
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Danny Ye / Shutterstock / Fotodom

В индийском штате Одиша жители деревень, расположенных в районе национального парка Бхитарканика, стали поклоняться крокодилам. Об этом сообщает издание Kalinga TV.

За последнее десятилетие популяция крокодилов в регионе значительно выросла. Им не хватает места в национальном парке, и они перебираются в реки, ручьи и пруды, которые находятся возле сел, нападают на людей и на скот. Поначалу окрестные жители надеялись на вмешательство властей, но ситуация продолжала ухудшаться. Тогда напуганные люди обратились к религиозным обрядам.

Каждый год во время праздника Агни Утсав Пурнима сотни девушек собираются на берегу реки. Они лепят из глины фигуры крокодилов и молятся им. Местные жители верят, что это помогает: по их словам, после появления этой традиции крокодилы не растерзали ни одного человека.

Материалы по теме:
«И как никто не погиб?» Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
«И как никто не погиб?»Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
11 января 2023
Фантастические твари. Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Фантастические твари.Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
19 сентября 2021

Ранее сообщалось, что мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула женился на маленьком крокодиле. Торжества продлились три дня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Меня хотели выгнать, но *** там плавал!» Раскрыты рассуждения Сабурова о выдворении. Что об этом говорят артисты и политики?

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Нетаньяху прокомментировал связи Эпштейна с Израилем

    Путин поздравил актера Заманского со 100-летием

    Статью о якобы распространении Россией данных о Макроне и Эпштейне высмеяли

    Путин провел оперативное совещание Совета безопасности

    В российские словари захотели добавить одно слово с согласия Минпросвещения

    Неожиданный факт о стирке в США вызвал споры в сети

    Россиянка прописала у себя 15 человек и оказалась под угрозой тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok