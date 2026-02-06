Напуганные люди стали молиться крокодилам

В Индии сотни девушек собрались на берегу реки, чтобы молиться крокодилам

В индийском штате Одиша жители деревень, расположенных в районе национального парка Бхитарканика, стали поклоняться крокодилам. Об этом сообщает издание Kalinga TV.

За последнее десятилетие популяция крокодилов в регионе значительно выросла. Им не хватает места в национальном парке, и они перебираются в реки, ручьи и пруды, которые находятся возле сел, нападают на людей и на скот. Поначалу окрестные жители надеялись на вмешательство властей, но ситуация продолжала ухудшаться. Тогда напуганные люди обратились к религиозным обрядам.

Каждый год во время праздника Агни Утсав Пурнима сотни девушек собираются на берегу реки. Они лепят из глины фигуры крокодилов и молятся им. Местные жители верят, что это помогает: по их словам, после появления этой традиции крокодилы не растерзали ни одного человека.

