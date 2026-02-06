Названа причина критической ситуации с авиацией ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: Качество работы ВВС Украины заметно упало

Качество работы Военно-воздушных сил (ВВС) Украины заметно упало из-за ударов российских военных, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Говоря о неудовлетворительной работе ВВС, президент Украины Владимир Зеленский имеет ввиду, в частности, противовоздушную оборону (ПВО), у которой просто не получается сбивать наши ракеты, хотя докладывают они об обратном», — сказал военный.

По его словам, российские силы наносят удары и по ПВО противника, и по самолетам, аэродромам, что закономерно приводит к ухудшению качества работы ВВС и падению уровня обороноспособности.

«Это фактически признание того, что в воздушном пространстве Украины все больше дыр, а наши этим пользуются. Наносятся удары беспилотниками, ракетами. А у Украины просто не хватает ресурсов, чтобы защитить все территории. Отсюда и рост эффективности российских ударов», — заключил Дандыкин.

Ранее Зеленский заявил, что считает работу ВВС Украины неудовлетворительной. По его словам, он обсудил эту ситуацию с командующим ВВС Украины Анатолием Кривоножко и министром обороны страны Михаилом Федоровым.