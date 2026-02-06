Названа причина умственной деградации новых поколений

Заслуженный учитель Пратусевич: Деградация началась до зумеров

Умственная деградация началась до поколения зумеров, считает директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич. Своим мнением он поделился с газетой «Взгляд».

Эксперт связал данную тенденцию с массовым появлением видеомагнитофонов и других проигрывателей. Таким образом он прокомментировал заявление американского нейробиолога Джарета Ховарта, что зумеры (поколение Z, родившиеся с 1997 по 2010 год) уступают миллениалам по умственному развитию. Иностранный специалист назвал зумеров первым поколением-деградантом, указав в качестве причины зависимость от цифровых технологий.

«Как говорится, открыл Америку через форточку! Конечно, в связи с наличием гаджетов наступают чисто физиологические последствия, причем еще до школы. Например, вы читаете маленькому ребенку сказку "Кот в сапогах". Он должен вообразить кота, сапоги, людоеда и все остальное, причем в динамике. Это серьезная умственная работа, которая увеличивает количество нейронов соединений и звуко-зрительных соответствий. А если показать мультфильм, этой работы нет», — говорит Пратусевич.

Кроме того, в связи с наличием смартфонов исчезла необходимость тщательно планировать встречи, что также является ежедневным упражнением. И поскольку незаметные упражнения постепенно исчезают, снижается качество памяти, произвольного внимания, а также воли как способности от преодоления трудностей. Человек не осваивает информацию в существенных объемах, что влияет на качество обучения и умственной деятельности, заключил педагог.

Ранее клинический психолог Светлана Свинцова предупредила, что длительный просмотр коротких роликов в социальных сетях разрушителен для здоровья психики и мозга. Привычка бесконтрольно смотреть видео в соцсетях создает серьезную нагрузку на мозг человека, провоцирует его «гниение» и формирует психологическую зависимость.