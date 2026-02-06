Реклама

14:27, 6 февраля 2026Забота о себе

Названа веская причина иногда побездельничать

Биомедик Трилло: Когда человек ничем не занимается, устраняются мутации ДНК
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Биомедик и эксперт в области передовых методов лечения Марта Трилло заявила, что бездельничать иногда необходимо для здоровья. Вескую причину ничем не заниматься она назвала в разговоре с изданием 20minutos.

Как отметила Трилло, люди привыкли быть продуктивными: они строят грандиозные планы, чтобы использовать каждую минуту по максимуму. В результате головной мозг ни секунды не может побездельничать.

Однако бездействие, продолжила специалистка, тоже является важным делом, поскольку оно дает организму все необходимые инструменты для полной реабилитации. Дело в том, что в период отдыха от спорта, активной социальной жизни, работы и других занятий ДНК устраняет любые мутации, которые она могла получить в течение дня. В то же время постоянный стресс из-за высокой загруженности приводит к физическим и психическим проблемам, заключила Трилло.

Ранее психиатр Елена Кунаковская заявила, что многие люди при лечении депрессии допускают одну распространенную ошибку. По ее словам, нельзя резко прекращать прием назначенных врачом медикаментов.

